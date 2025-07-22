Бюджет футбольного «Зенита» в сезоне 2025/26 увеличится до 20 млрд рублей

Бюджет петербургского «Зенита» на ближайший сезон составит до 20 млрд рублей с учетом НДС, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники. Это самый большой бюджет в российском спорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Генеральный спонсор в лице компании «Газпром» может вложить в команду до 5 млрд рублей, однако в «Зените» подчеркивают, что прямых инвестиций в клуб нет. Наибольшую долю доходов команды составляют коммерческие контракты.

Отметим, что у клуба нет отдельного трансферного бюджета, все зависит от предложений на рынке. За минувшие десять лет клуб сумел продать трех латиноамериканских футболистов за 300 млн евро. Примерно 350-370 млн потратили на покупку иностранцев.

Существенную часть капитальных вложений «Зенит» планирует потратить на развитие молодежного футбола и инфраструктуры академии. Речь идет о спортивном комплексе и общеобразовательной школе на территории «Газпром»-академии.

О первом матче сине-бело-голубых в новом сезоне читайте в материале «Ъ-СПб» «Джокер "Зенита" начинает действовать».

Андрей Маркелов