Госдума разрешила МСП и самозанятым брать кредитные каникулы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который разрешает субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым гражданам брать кредитные каникулы. Льготный период по кредиту можно оформить раз в пять лет.

Кредитные каникулы не смогут получить компании с долей участия предприятий, не относящихся к МСП, более 25%. Также в отсрочке откажут лицам, которые уже оформили льготный период по другому закону.

Во время кредитных каникул проценты по займу для самозанятых, микропредприятий и малых предприятий включаются в тело кредита. Средние предприятия должны ежемесячно выплачивать проценты. В случае просрочки, они включаются в основной долг.

Законопроект о кредитных каникулах МСП и самозанятых внесли в Госдуму в июле 2024 года. Ранее подобные каникулы вводили законом в 2020 году на период пандемии, а также весной 2022 года — до 31 декабря 2023-го. Но получить их могли только предприниматели из определенного правительством списка отраслей.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Малому бизнесу предложили вечные каникулы».