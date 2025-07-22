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Нижегородский «Технопарк Н2О» потратит 2,4 млн рублей на вывеску

Компания «Технопарк Н2О» (г. Дзержинск, принадлежит «Корпорации развития Нижегородской области») проводит закупку на изготовление и монтаж вывески в виде корпоративного логотипа с начальной ценой 2,44 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: Технопарк H2O

Фото: Технопарк H2O

Вывеску, оборудованную подсветкой, необходимо установить на здании реконструируемого бытового корпуса №3 в срок до 18 августа 2025 года. Согласно закупочной документации, размер вывески составит примерно 18*4,5 м. Лицевая поверхность должна быть выполнена из поликарбоната.

Итоги закупки подведут 24 июля.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство «Технопарка Н2О» началось на территории особой экономической зоны «Кулибин» в 2023 году. На тот момент объем инвестиций оценивали в 1,45 млрд руб.

Инфраструктура технопарка будет включать центр коллективного пользования научным оборудованием, инновационно-технологический центр, офисные помещения и переговорные комнаты. Их общая площадь составит 8,4 тыс. кв. м.

По информации с сайта технопарка, его запуск запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Галина Шамберина