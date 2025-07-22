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Сбившего коляску с младенцем водителя мопеда арестовал суд

Суд в Ростове Великом заключил под стражу 39-летнего водителя мопеда, подозреваемого в в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека,  сопряженное с оставлением места происшествия). Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ДТП произошло 20 июля в поселке Ишня Ростовского муниципального округа, где мужчина на мопеде сбил семью с коляской и скрылся с места происшествия. В результате ДТП погиб пятимесячный ребенок.

Подозреваемый неоднократно судим. Суд, учитывая позицию прокурора, отклонил предложение адвоката о домашнем аресте и заключил местного жителя под стражу на два месяца.

Уголовное дело ведет региональное управление Следственного комитета России. За это преступление подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Антон Голицын

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