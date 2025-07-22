ФАС оштрафовала «Газпромбанк» за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу «Газпромбанка» на радио. За манипуляцию с данными банку грозит административный штраф.

В пресс-службе ведомства разъяснили, что в рекламе сообщалось о привлекательной повышенной ставке до 24% годовых, но умалчивались существенные условия, необходимые для получения услуги.

ФАС признала банк виновным в нарушении законодательстве о рекламе (ст.14.3 КоАП РФ).

Ранее УФАС в Челябинске оштрафовало «Газпромбанк» на 300 тыс. руб. за рассылку рекламных сообщений без согласия граждан.