Медики в Кабардино-Балкарии провели сложную операцию по удалению опухоли в почке

Онкохирурги в Кабардино-Балкарии успешно удалили опухоль почки и тромб. Сложную операцию провели 56-летнему пациенту, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

У пациента обнаружили большую опухоль, из-за которой в почечной и нижней полой венах образовался тромб. Медики приняли решение удалить почку, надпочечник и тромб. Подобного рода операции сопряжены с риском, поскольку тромб мог оторваться и закупорить жизненно важные органы. Однако врачам удалось сохранить проходимость сосудов.

Спустя сутки пациента перевели в обычную палату, а через девять дней его выписали в удовлетворительном состоянии.

Мария Хоперская