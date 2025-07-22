Гидравлические испытания теплосетей 22 июля пройдут в трех районах Петербурга

Во вторник, 22 июля, теплоэнергетики Санкт-Петербурга запланировали проведение гидравлических испытаний трубопроводов в трех районах города. Сети проверяют на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе специалисты АО «ТЭК СПб» испытывают теплосети, проходящие по улицам Панфилова, Тарасова, Конторской, Среднеохтинскому и Большеохтинскому проспектам.

В Выборгском районе энергетики проверяют теплопроводы в границах Большого Сампсониевского и Лесного проспектов, Литовской и улицы Александра Матросова.

В свою очередь, в зону испытаний АО «Теплосеть СПб» в Калининском и Красногвардейском районах города входят трубопроводы, проходящие по улицам Жукова, Лабораторной, Бестужевской, проспектам: Кондратьевскому, Мечникова, Пискаревскому, Полюстровскому, Энергетиков, Среднеохтинскому и шоссе Революции.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов, напоминают в ресурсоснабжающих организациях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в целом на этой неделе теплоэнергетики запланировали проведение 37 гидравлических испытаний сетей в 11 районах Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик