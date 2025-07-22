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В Ставропольском крае ожидаются ливни и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В отдельных районах края прогнозируются интенсивные осадки с грозами, градом и порывистым ветром, достигающим скоростью 20-25 м/с. Экстренные службы советуют жителям Ставрополья соблюдать максимальную осторожность, а автомобилистам рекомендуют снизить скорость и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

Константин Соловьев

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