В Ставропольском крае ожидаются ливни и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В отдельных районах края прогнозируются интенсивные осадки с грозами, градом и порывистым ветром, достигающим скоростью 20-25 м/с. Экстренные службы советуют жителям Ставрополья соблюдать максимальную осторожность, а автомобилистам рекомендуют снизить скорость и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

Константин Соловьев