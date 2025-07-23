Франкенштейн, Сокуров и кремлевский волшебник

Объявлена программа 82-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет в конце августа — начале сентября. Ее комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За венецианских «Золотых львов» будут состязаться в этом году более двадцати крупнейших режиссеров

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters За венецианских «Золотых львов» будут состязаться в этом году более двадцати крупнейших режиссеров

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Фестиваль на венецианском острове Лидо считается вторым после Каннского в негласной табели о рангах. Но в последние годы он набрал обороты, и во многих случаях формируемая здешними кураторами программа премьерных фильмов со всего мира по размаху и качеству превосходит каннскую. Вполне вероятно, что так произойдет и на этот раз, в первую очередь благодаря усилиям многолетнего директора фестиваля Альберто Барберы.

Представляя на пресс-конференции отобранные им и его командой фильмы, Барбера не удержался от комплимента в собственный адрес: это касалось участия в конкурсе нового фильма Джима Джармуша — гуру американского независимого кино.

Обычно премьеры его работ проходят в Канне, но в этом году Венецианскому фестивалю удалось заполучить картину Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» с целым созвездием знаменитостей в главных ролях: тут и Кейт Бланшетт, и Адам Драйвер, и Шарлотта Рэмплинг, и Вики Крипс, и Том Уэйтс.

Барбера также посетовал, что не смог ограничить число конкурсных лент восемнадцатью (что было бы идеальным), и в итоге их будет двадцать одна. Очень понятно почему, если учесть, что целых пять — почти четвертая часть конкурса — итальянские. Все понимают, что миссия крупного международного фестиваля, помимо всего прочего, поддерживать национальную киноиндустрию, и все-таки не слишком ли много? Такое доминирование было бы оправданно в золотые годы итальянского кино, когда в последнем одновременно работали Висконти, Феллини, Пазолини, Антониони и еще несколько режиссеров высочайшего уровня. Сегодня ситуация несколько иная. Тем не менее вряд ли кто-то возразит против того, что на открытии фестиваля покажут новую работу Паоло Соррентино «La Grazia» и что в конкурсе будут соревноваться нестандартные байопики Пьетро Марчелло («Дузе» — о знаменитой актрисе) и Франко Мареско («Хорошо сделанный фильм» — о культовом режиссере театра и кино Кармело Бене).

Среди крупных режиссерских имен в конкурсе надо назвать Кэтрин Бигелоу («Дом динамита», фильм об угрозе атомной катастрофы), Гильермо дель Торо с новой версией «Франкенштейна», Ноа Баумбака («Джей Келли»). Франсуа Озон представит после признанного неудачным опыта Лукино Висконти свою попытку перенести на язык экрана «Постороннего» Альбера Камю. Среди самых ожидаемых конкурсантов — Йоргос Лантимос («Бугония», ремейк корейской фантастики с неизменной Эммой Стоун в главной роли), Пак Чхан Ук («Нет другого выбора») и Ласло Немеш («Сирота»).

Ну и, разумеется, всех интригует «Кремлевский волшебник» Оливье Ассаяса, в котором Пол Дано играет Вадима Баранова (прототип — Владислав Сурков), а Джуд Лоу — Владимира Путина.

Большое количество заметных событий ожидается за рамками конкурсной программы. В Венеции можно будет увидеть новые фильмы Лукресии Мартель («Новая земля»), Луки Гуаданьино («После охоты»), Хилала Байдарова («Проповедь пустоте»), Джулиана Шнабеля («В руках Данте»), Вернера Херцога («Слоны-призраки»). В документальную внеконкурсную программу включены фильмы «Режиссерский дневник» Александра Сокурова (он длится пять часов и пять минут) и «Заметки настоящего преступника» Александра Роднянского (в РФ включен в реестр иностранных агентов) и Андрея Алферова.

Андрей Плахов