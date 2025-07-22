Авария на Городецком шлюзе не повлияла на работу Нижегородской ГЭС

Обрушение оголовка стоящейся шлюзовой камеры 15А и затопление самой камеры не повлияло на на работу напорных гидротехнических сооружений и Нижегородской ГЭС. Об этом сообщили в ПАО «Русгидро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ПО данным энергетиков, ГЭС работает в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов. Средний сброс воды составляет 1100-1150 кубометров воды в секунду.

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 22 июля на Городецком гидроузле обрушился оголовок строящейся шлюзовой камеры 15А. В результате камеру затопило.