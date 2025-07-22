Ижевский автозавод может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Автоконцерн «АвтоВАЗ» (в состав входят автозаводы Ижевска и Тольятти) рассмотрит в начале осени возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю исходя из тенденций на авторынке, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Возможными причинами этого шага, пояснил автопроизводитель, являются высокая ключевая ставка и ужесточение требований к заемщикам по автокредитам. Отмечается импорт большого количества автомобилей зарубежного производства. Заграничные марки ведут «политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)».

Возможность изменения рабочего графика рассмотрят 29 сентября. В компании заверили, что продолжат работу над новыми моделями и стимулированием продаж.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит возможность сокращения производственного плана на 20% в 2025 году. В состав «АвтоВАЗа» входят два крупных автозавода: в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность составляет более 750 тыс. машин в год.