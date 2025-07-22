Младших взяли в долю

Компания Opta Analyst, ведущий поставщик статистики по трем десяткам видов спорта, услугами которой пользуется множество национальных и международных спортивных структур, опубликовала любопытное исследование. Его целью было выяснить, какие футбольные лиги наиболее активно используют молодых, в возрасте до 22 лет, футболистов. На первом месте оказались голландцы. В чемпионате Нидерландов за последние 17 лет, на которых и сконцентрировались специалисты Opta, почти четверть игрового времени получали именно молодые игроки. Совсем другая история в первенстве Турции. Там молодежи не доверяют: за означенный период игроки в возрасте до 22 лет получили менее 6% игрового времени. В России, хоть наш чемпионат и не попал в обзор Opta, показатели ближе к голландским. В сезоне-2024/25 молодые футболисты в матчах чемпионата Российской премьер-лиги получали в среднем 23% игрового времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Эредивизи (футбольного чемпионата Нидерландов) «Аякс» — «НЕК», 11 мая

Фото: Ben Gal / BSR Agency / Getty Images Матч Эредивизи (футбольного чемпионата Нидерландов) «Аякс» — «НЕК», 11 мая

Фото: Ben Gal / BSR Agency / Getty Images

Специализирующаяся на спортивной статистике британская компания Opta Analyst, обслуживающая множество спортивных структур, представила результаты исследования, целью которого было выяснить, насколько футбольные клубы доверяют молодым игрокам. К составлению отчета специалисты Opta, нужно признать, подошли весьма вольно. Во-первых, за отчетный период взяты последние 17 лет, хотя логичнее было бы расширить исследование на два десятилетия или сократить до 15 лет. Во-вторых, молодыми футболистами в Opta считают игроков в возрасте до 22 лет, хотя, согласно методике Международной федерации футбола (FIFA), «молодость» проходит по достижении 21 года.

В отчетность попали данные только по десяти «ведущим» лигам. Среди них чемпионаты «большой пятерки» — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Также учтены данные по чемпионатам, расположившимся на местах с шестого по десятое в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA),— Нидерландов, Португалии, Бельгии, Турции и Чехии (Россия в рейтинге только 27-я, хотя место условное, учитывая, что отечественные клубы не участвуют в еврокубках не по своей воле).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Несмотря на все оговорки, сведения, собранные Opta, довольно интересные. Так, выяснилось, что худшим местом для молодых игроков является не один из больших чемпионатов, а первенство Турции. В турецкой лиге средний показатель игрового времени, которое получали футболисты моложе 22 лет, за последние 17 лет составлял всего 5,6%. В отдельные сезоны он опускался ниже 3%. Объяснение этому специалистов Opta сводится к тому, что турецкий чемпионат, в котором есть довольно богатые клубы («Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ»), может позволить себе привлекать уже состоявшихся, но часто находящихся на нисходящей траектории карьеры иностранных игроков, которые просто не оставляют места для молодежи.

На противоположном конце шкалы Opta находится чемпионат Нидерландов.

Голландский футбол, так уж сложилось, заточен под воспитание и последующую продажу талантов за границу. Отсюда и высочайший процент молодых игроков в составе.

За отчетный период в первенстве Нидерландов футболисты моложе 22 лет получили в среднем 23% игрового времени. В отдельные годы, скажем в сезоне-2019/20, молодые игроки в Голландии получали без малого треть (29%) времени на поле.

Что касается чемпионатов «большой пятерки», то тут на первом месте по доверию к молодежи расположился чемпионат Франции. За отчетный период молодежь в среднем получала 14,8% игрового времени в клубах Ligue 1. При этом в Opta отметили тенденцию к росту вовлеченности молодых игроков в последние годы. Скажем, в сезоне-2023/24 выделенное им время составило 17,3%, а в сезоне-2024/25 — уже 17,4%. Объяснением такого доверия к молодежи, как полагают в Opta, является наличие у французских клубов эффективно работающих академий и связанный с последним фактором высокий спрос на французских футболистов в мире.

Другие чемпионаты «большой пятерки» идут с заметным отставанием от французского. Так, немецкая Бундеслига в среднем за 17 лет выделяла молодым игрокам 13% времени. Но в последние пять лет наметилась тенденция на уменьшение показателя — в сезоне-2024/25 он снизился до 9,6%. В Италии средний показатель выделенного молодым игрокам времени за отчетный период составлял 8,4%. В Испании — 9,2%. Особняком, как всегда, стоит Английская премьер-лига (АПЛ). В ней, с учетом того, что английское первенство является наиболее привлекательным в финансовом плане для футболистов со всего мира, уровень доверия к молодежи самый низкий среди топовых чемпионатов — в среднем 8,1% за последние 17 лет, хотя в последние два сезона и отмечен некоторый рост показателя — 11,3% и 10% в позапрошлом и прошлом сезонах соответственно.

Не попавшая в обзор Opta Российская премьер-лига (РПЛ) по уровню вовлеченности молодежи вполне могла бы конкурировать с тем же голландским чемпионатом.

Данных относительно времени, выделяемого молодым игрокам в РПЛ за те же 17 лет, которые охватывает исследование Opta, нет. Но есть отчет РПЛ по прошлому сезону. В нем, правда, используется иная разбивка по возрастам: отдельно учтены игроки до 20 лет и отдельно в возрасте 20–23 года. Сути дела, впрочем, это не меняет. Так вот, если время, проведенное на поле представителями первой категории в прошлом сезоне, составило только 4%, то доля участников второй достигла солидных 19%. То есть молодежь в матчах РПЛ получила в прошлом сезоне 23% игрового времени. К слову, наибольшую ставку на молодежь делал «Оренбург» — молодые игроки получили 49% игрового времени, наименьшую «Химки» — 10%. У чемпиона России, «Краснодара», показатель составил 18%.

Александр Петров