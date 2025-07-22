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Глава СКР взял на контроль дело о непредоставлении земельного участка семье из Пятигорска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с непредоставлением земельного участка многодетной семье из Пятигорска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Горожанка стоит в очереди на предоставление земельного участка и улучшение жилищных условий с 2017 года. Однако до сих пор она до сих пор не получила, а неоднократные обращения в различные органы ни к чему не привели.

Следователи организовали проверку по поручению главы СКР. Исполнение поручения и ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская

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