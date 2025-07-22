В Тюмени отметили рост населения до 872 тыс. жителей в 2024 году

Численность населения Тюмени за последний год увеличилась на 11 тыс. человек и достигла 872 тыс. жителей, сообщила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова в эфире телеканала «Регион-Тюмень».

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Глава тюменской гордумы отметила эффективное сотрудничество между представительной и исполнительной ветвями власти, что привело к позитивным изменениям в городе. По словам госпожи Ивановой, оборот розничной торговли составил 436 млрд руб., активно развивается малый и средний бизнес, в котором занято 55 тыс. человек. Кроме того, в Тюмени работает 85 тыс. самозанятых.

В 2024 году в Тюмени благоустроили территории у 58 многоквартирных домов и 15 общественных пространств, а общий объем введенного жилья превысил 1,4 млн кв. м.

«Тюменская земля становится притягательной для многих семей страны и даже иностранцев»,— отметила Светлана Иванова.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в прошлом году в регионе на социальную поддержку семей с детьми выделили свыше 27 млрд руб. Всего в Тюменской области проживает свыше 270 тысяч семей с детьми.

Полина Щуцкая