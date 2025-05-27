На поддержку тюменских семей с детьми в 2024 году направили более 27 млрд рублей

В Тюменской области в прошлом году на социальную поддержку семей с детьми выделили свыше 27 млрд руб., сообщил губернатор Александр Моор в облдуме с отчетом о работе правительства в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В прошлом году материнский капитал получили 13 тыс. семей, а единое социальное пособие было направлено 79,5 тыс. семьям с детьми — из областного бюджета на эти цели было выделено 14,5 млрд руб. Всего в Тюменской области проживает свыше 270 тысяч семей с детьми. «В нашем регионе сформирована целостная система поддержки семей с детьми от нуля до 17 лет. Кроме того, по итогам прошлого года, по приросту численности населения, наш регион занимает девятое место. В настоящее время у нас проживает уже более 1,627 млн человек»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, согласно данным аналитического центра «Движение.ру», в Тюмени с помощью материнского капитала семьи смогут погасить 36% первоначального взноса по ипотеке для покупки двухкомнатной квартиры. Кроме того, в прошлом году депутаты Тюменской областной думы одобрили установление Дня многодетной семьи в регионе. Праздник планируется отмечать в третье воскресенье сентября — по словам председателя комитета облдумы по социальной политики Ольги Швецовой, это должно «обратить внимание молодежи к семейным ценностям, к понятию многодетности».

Ирина Пичурина