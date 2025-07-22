Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

Оперативный штаб Северной Осетии приостановил все массовые публичные мероприятия в регионе из-за информации об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба администрации и правительства региона.

Речь идет о несанкционированной акции во Владикавказе, которую якобы готовили украинские спецслужбы. Такая информация поступала в оперштаб. В связи с этим запретили фотографировать и снимать видео военные объекты и важную инфраструктуру.

Также усилят досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также личный досмотр водителей и пассажиров. Жителей Владикавказа просят избегать мест с массовым скоплением людей.