Госдума приняла закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Госдума одобрила поправку в закон об административных штрафах за разглашение государственной тайны в СМИ. Для граждан сумма его составляет от 20 до 30 тыс. руб., в отношении должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Штрафовать нарушителей будут только случае, если деяние не содержит признаков уголовного правонарушения. Поправка вносится в статью о злоупотреблении свободой средств массовой информации (ст. 13.15 Кодекса России). Автор инициативы — председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев с группой депутатов.

До этого закон предусматривал штраф только для юридических лиц. Его сумма составляет от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Поправки о назначении административной ответственности для граждан внесли на рассмотрение во втором чтении 18 июля.