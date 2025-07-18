Госдума вводит административную ответственность за разглашение гостайны

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки о назначении административной ответственности для граждан, которые разгласили гостайну при помощи СМИ или интернета, если в их действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния. Текст поправок ко второму чтению опубликован на думском сайте сегодня, 18 июля.

Согласно предложенным изменениям в ч. 7 ст. 13.15 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Должностным лицам будет назначаться штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Штраф для юридических лиц останется неизменным — от 400 тыс. до 1 млн руб.

Божена Иванова