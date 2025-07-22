Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приписки высокой текучести

В Сочи судят участников программы развития водоснабжения

Как стало известно “Ъ”, в Сочи начался судебный процесс об особо крупных хищениях при выполнении городской программы развития водоснабжения. Перед судом предстали Дарья Зименкова и Дмитрий Школьный, в разное время возглавлявшие АО «РТ-Инжиниринг», а также еще семь руководящих сотрудников МУП «Водоканал» и компаний-подрядчиков. Ущерб, нанесенный муниципалитету и водоканалу за счет приписок, обвинение оценивает не менее чем в 80,8 млн руб.

Замена труб водоснабжения

Замена труб водоснабжения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замена труб водоснабжения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи провел первое слушание по уголовному делу о серии особо крупных мошенничеств в проектах городского МУП «Водоканал» с ущербом в сумме 80,8 млн руб. Среди подсудимых — Дарья Зименкова и Дмитрий Школьный, которые последовательно возглавляли АО «РТ-Инжиниринг» (затем «РТ-Инфраструктура», в настоящее время — АО «РТ-Инфраструктурные проекты») в период с ноября 2019 по июнь 2023 года.

Учредителем АО «РТ-Инфраструктурные проекты» является гражданин России, участники рынка связывают общество с ГК «Ростех».

В Краснодарском крае АО занималось внедрением автоматизированной системы «Цифровой водоканал» в Геленджике, Сочи и Сириусе, система призвана оптимизировать работу водоканалов и снизить потери.

В качестве подсудимых также привлекаются Дмитрий Темченко и Максим Кормашов, занимавшие должности руководителя проектов и заместителя гендиректора по строительству АО «Производственное объединение (ПО) “Уралэнергомонтаж”» (Свердловская область). Еще один подсудимый — Владимир Кагадей, гендиректор ООО «Кастомлайт» (Московская область).

К уголовной ответственности в рамках дела, кроме того, привлекаются руководители и сотрудники МУП «Водоканал»: бывшие заместители директора предприятия Роман Антоненко и Андрей Бондаренко, экс-начальник управления информационных технологий Вадим Гришин и мастер ремонтно-строительного цеха Антон Панин.

Еще двое экс-топ-менеджеров водоканала признали вину и осуждены в особом порядке: бывший замдиректора по капитальному строительству Максим Кубрак и экс-руководитель отдела капитального строительства Максим Дегтев получили условные сроки.

Как следует из приговора подсудимым Кубраку и Дегтеву, опубликованного в картотеке ГАС «Правосудие», хищения происходили с декабря 2019 до марта 2021 года.

Группа злоумышленников присваивала средства, поступающие на счет водоканала от абонентов, а также бюджетные инвестиции, выделенные по программе развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города-курорта на 2018–2022 годы.

Судом установлено, что организаторы криминальной схемы действовали, предвидя общественно опасные последствия: ухудшение устойчивости и надежности работы системы водоснабжения Сочи, а также падение качества обслуживания абонентов.

Организатором схемы обвинение считает одного из руководителей МУП «Водоканал», фамилия которого в судебных актах не указана. При этом в документах есть упоминание о том, что бывший директор предприятия Антон Денисов объявлен в розыск. По версии обвинения, организатор группы привлек к противоправной деятельности помимо своих подчиненных еще и руководителей компаний—подрядчиков «РТ-Инжиниринг»: АО «ПО “Уралэнергомонтаж”» и «Кастомлайт». С этими компаниями были заключены договоры подряда на реконструкцию системы водоснабжения села Черешня, замену участка водопровода в Красной Поляне, реконструкцию канализационного коллектора у перехода через реку Псахе. Также подрядчики выполняли работы по подключению к водоснабжению жилого дома застройщика «Мацестареалстрой». Во всех этих проектах представители водоканала и подрядчики оформляли акты выполненных работ с завышением объема работ, а также стоимости материалов, что позволило злоумышленникам похитить часть средств, выведя их на счета аффилированных компаний.

Адвокат Дмитрий Горбунов, осуществляющий защиту подсудимого Дмитрия Школьного, от комментариев “Ъ” отказался.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все