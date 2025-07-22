Приписки высокой текучести

Как стало известно “Ъ”, в Сочи начался судебный процесс об особо крупных хищениях при выполнении городской программы развития водоснабжения. Перед судом предстали Дарья Зименкова и Дмитрий Школьный, в разное время возглавлявшие АО «РТ-Инжиниринг», а также еще семь руководящих сотрудников МУП «Водоканал» и компаний-подрядчиков. Ущерб, нанесенный муниципалитету и водоканалу за счет приписок, обвинение оценивает не менее чем в 80,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замена труб водоснабжения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Замена труб водоснабжения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи провел первое слушание по уголовному делу о серии особо крупных мошенничеств в проектах городского МУП «Водоканал» с ущербом в сумме 80,8 млн руб. Среди подсудимых — Дарья Зименкова и Дмитрий Школьный, которые последовательно возглавляли АО «РТ-Инжиниринг» (затем «РТ-Инфраструктура», в настоящее время — АО «РТ-Инфраструктурные проекты») в период с ноября 2019 по июнь 2023 года.

Учредителем АО «РТ-Инфраструктурные проекты» является гражданин России, участники рынка связывают общество с ГК «Ростех».

В Краснодарском крае АО занималось внедрением автоматизированной системы «Цифровой водоканал» в Геленджике, Сочи и Сириусе, система призвана оптимизировать работу водоканалов и снизить потери.

В качестве подсудимых также привлекаются Дмитрий Темченко и Максим Кормашов, занимавшие должности руководителя проектов и заместителя гендиректора по строительству АО «Производственное объединение (ПО) “Уралэнергомонтаж”» (Свердловская область). Еще один подсудимый — Владимир Кагадей, гендиректор ООО «Кастомлайт» (Московская область).

К уголовной ответственности в рамках дела, кроме того, привлекаются руководители и сотрудники МУП «Водоканал»: бывшие заместители директора предприятия Роман Антоненко и Андрей Бондаренко, экс-начальник управления информационных технологий Вадим Гришин и мастер ремонтно-строительного цеха Антон Панин.

Еще двое экс-топ-менеджеров водоканала признали вину и осуждены в особом порядке: бывший замдиректора по капитальному строительству Максим Кубрак и экс-руководитель отдела капитального строительства Максим Дегтев получили условные сроки.

Как следует из приговора подсудимым Кубраку и Дегтеву, опубликованного в картотеке ГАС «Правосудие», хищения происходили с декабря 2019 до марта 2021 года.

Группа злоумышленников присваивала средства, поступающие на счет водоканала от абонентов, а также бюджетные инвестиции, выделенные по программе развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города-курорта на 2018–2022 годы.

Судом установлено, что организаторы криминальной схемы действовали, предвидя общественно опасные последствия: ухудшение устойчивости и надежности работы системы водоснабжения Сочи, а также падение качества обслуживания абонентов.

Организатором схемы обвинение считает одного из руководителей МУП «Водоканал», фамилия которого в судебных актах не указана. При этом в документах есть упоминание о том, что бывший директор предприятия Антон Денисов объявлен в розыск. По версии обвинения, организатор группы привлек к противоправной деятельности помимо своих подчиненных еще и руководителей компаний—подрядчиков «РТ-Инжиниринг»: АО «ПО “Уралэнергомонтаж”» и «Кастомлайт». С этими компаниями были заключены договоры подряда на реконструкцию системы водоснабжения села Черешня, замену участка водопровода в Красной Поляне, реконструкцию канализационного коллектора у перехода через реку Псахе. Также подрядчики выполняли работы по подключению к водоснабжению жилого дома застройщика «Мацестареалстрой». Во всех этих проектах представители водоканала и подрядчики оформляли акты выполненных работ с завышением объема работ, а также стоимости материалов, что позволило злоумышленникам похитить часть средств, выведя их на счета аффилированных компаний.

Адвокат Дмитрий Горбунов, осуществляющий защиту подсудимого Дмитрия Школьного, от комментариев “Ъ” отказался.

Анна Перова, Краснодар