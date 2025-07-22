Сибирские всходы ориентируют на восток

Во вторник в Чите премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию экспорта зерна — для достижения наццели его необходимо нарастить до 80 млн тонн к 2030 году с текущих 53 млн тонн. Минсельхоз видит экспортный потенциал в Сибири и Дальнем Востоке с учетом их перспектив по вовлечению земель в оборот. Для наращивания экспорта планируется развивать речные и мультимодальные перевозки внутри страны до морских портов, а также наращивать поставки через Забайкалье в Китай, однако это потребует достижения договоренностей о выделении КНР квот РФ для беспошлинного ввоза зерновых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) на совещании о развитии экспорта зерна в здании правительства Забайкальского края

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) на совещании о развитии экспорта зерна в здании правительства Забайкальского края

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Продолжая поездку по Дальнему Востоку, премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Читу, где провел совещание по развитию экспорта зерна — вопрос поднимался, в частности, в рамках мониторинга достижения наццели по наращиванию к 2030 году экспорта продукции АПК в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

По оценкам Минсельхоза, для этого необходимо нарастить урожай зерновых до 170 млн тонн в год и экспортировать около 80 млн тонн.

Отметим, Минсельхоз ожидает в этом году порядка 135 млн тонн урожая зерна, из них 88–90 млн тонн пшеницы. По прогнозам ведомства, экспорт зерновых в сезоне-2025/26 составит 53–55 млн тонн зерновых, включая 43–44 млн тонн пшеницы.

Для дальнейшего движения к наццели, как следовало из выступления главы Минсельхоза Оксаны Лут, необходимо вовлекать земли в оборот — это позволит наращивать профицит зерна. Точкой роста, по ее словам, могут стать Сибирь и Дальний Восток, где потенциал по вовлечению земель в оборот вдвое выше, чем в Центральной России. Сейчас восточные регионы, по ее словам, производят 18 млн тонн зерновых, для достижения наццели годовой показатель должен вырасти до 22 млн тонн. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке профицит зерна составляет около 5–8 млн тонн, с учетом ожидаемого роста урожая довести его можно до 11–12 млн тонн.

Отдаленность Сибири от морских портов, в которых осуществляется перевалка зерна (88% всего зерна поставляется на внешние рынки морем), однако, требует диверсифицировать логистику.

Сейчас для поддержки экспорта сибирского зерна действует программа субсидирования железнодорожных перевозок до портов. Как отметил Михаил Мишустин, в этом году были на треть увеличены субсидии на перевозку зерна из регионов Сибири и Дальнего Востока — более чем до 8 млрд руб., что позволило отгрузить свыше 1 млн тонн. Минсельхоз, в свою очередь, надеется, что поддержка и дальше будет сохранена в таком объеме. Одновременно с этим Минсельхоз планирует развивать речные перевозки зерна внутри страны, а также мультимодальные маршруты (предполагают транспортировку несколькими видами транспорта). Последние, по словам Оксаны Лут, сейчас тестируются, в следующем году ожидается их запуск.

«Еще одной точкой для вывоза зерна традиционно является Казахстан»,— отметила министр, пояснив, что приграничная торговля с этой страной охватывает порядка 2–3 млн тонн экспорта зерна. Однако проблема заключается в зависимости таких поставок от конъюнктуры. В прошлом году, пояснила госпожа Лут, Казахстан на фоне высокого собственного урожая вводил ограничения на импорт зерна, в результате РФ не имела возможности экспорта зерновых в страну.

Забайкальский край, где и обсуждались эти вопросы, также позиционируется как некий хаб для экспорта в Китай зерна — с коротким плечом для Сибири.

Перед совещанием премьеру рассказали о работе запущенного в 2022 году зернового железнодорожного терминала, который находится на границе Забайкальск (РФ)—Маньчжурия (КНР), в том году Михаилу Мишустину представляли сам проект. Терминал является частью проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия—Китай» и решает одну из ключевых проблем экспорта зерновых грузов — несоответствие российских и китайских стандартов железных дорог (на подъездах к терминалу построены пути широкой и узкой колеи). По словам Михаила Мишустина, «это открывает дополнительные возможности» для выхода на внешние рынки российских производителей, прежде всего из Сибири и Дальнего Востока.

По оценкам Минсельхоза, при заявленной проектной мощности зернового коридора в 8 млн тонн через забайкальский терминал можно было бы вывозить около 80% профицита этих регионов. Однако при решенности логистических проблем остается другая трудность — высокие ставки Китая на ввоз зерна вне квот. В связи с этим, отметила министр, основной вопрос, который обсуждается с Пекином,— выделение России квот для беспошлинного импорта в Китай. Сейчас поставки РФ в Китай всех зерновых не превышают 1 млн тонн в год.

Евгения Крючкова, Чита