ФГУП Минкульта спроектирует мемориал «Судбищенская битва» в Орловской области

Подряд на разработку проекта мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Новодеревеньковском районе Орловской области получило федеральное госпредприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (подведомственно Министерству культуры РФ). Контракт с ФГУПом заключили по начальной цене в 84,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На конкурс поступило две заявки — оба участника были готовы выполнить работы за начальную цену. ФГУП признали победителем, потому что он подал заявку первым.

Предприятию предстоит до 15 января 2027 года выполнить археологическое обследование и разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы.

Подрядчик был определен со второй попытки. Первый открытый конкурс, назначенный на 7 мая, признан несостоявшимся — комиссия не получила ни одной заявки.

В мае «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» выиграли еще один конкурс на разработку проекта мемориала «Судбищенская битва» в Торговых рядах на улице Гостиной в Орле за 156,8 млн руб.

Судбищенская битва произошла 24–25 июня 1555 года в окрестностях села Судбищи (ныне Судбище) между крымской ордой хана Девлета I Гирея и русским войском Ивана Шереметева, закончившись отступлением татар.

В ноябре 2024 года контракт на благоустройство территории Орла в рамках создания «Судбищенской битвы» выиграло московское ООО «Уваровская ПМК-22» за 341,8 млн руб. Работы необходимо выполнить до 15 июня 2026 года.

Юрий Голубь