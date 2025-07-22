В Адыгее на развитие АПК в 2025 году направят 900 млн рублей

В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса в Республике Адыгея направят 900 млн руб. Господдержка увеличится вдвое, в прошлом году направили 500 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи

По словам министра сельского хозяйства Адыгеи Анзаура Куанова, уборочная площадь озимых и зернобобовых культур составила 108 тыс. га в 2025 году. Уборка озимого ячменя завершена. Валовый сбор культуры составил 42,8 тыс. т при средней урожайности 51 ц/га. Это на 3,8 ц/га больше прошлогодних показателей.

В республике полностью обмолочены посевные площади с рапсом и тритикале. В ближайшее время планируют завершить сбор урожая озимой пшеницы во всех муниципальных образованиях. Из 88,6 тыс. га обмолочено 63,1 тыс. га. Валовый сбор достиг почти 348 тыс. т при рекордной средней урожайности 59,4 ц/га. При этом наибольшую урожайность зафиксировали в Гиагинском районе — 63,7 ц/га.

Установившаяся погода на территории Адыгеи позволяет завершить уборку без потерь и в установленные сроки. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу мобилизовать все имеющиеся ресурсы для завершения уборочной кампании в кратчайшие сроки, а также оказать поддержку сельхозпроизводителям в сохранении и реализации зерна.

Особое внимание уделили фитосанитарному состоянию посевов яровых культур. Муниципалитетам поручили ежедневно следить за состоянием полей и вовремя обрабатывать их, чтобы сохранить урожай. Также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах.

Алина Зорина