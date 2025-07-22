«МегаФон» девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla за первое полугодие текущего года. Также «МегаФон» в четвертый раз продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

Figma, облачный сервис коллективной графической разработки, назвал параметры IPO в Нью-Йорке: оценка — $16 млрд, целевая сумма привлечения — около $1 млрд. Сервис остается кандидатом на самое крупное технологическое IPO года.

Инвестбанк JPMorgan окончательно отошел от политики своего руководителя Джеми Даймона и готовится принимать криптовалюты в залог. Банк должен начать работать с биткойном и Ethereum в следующем году, закрепляя тем самым переход криптоактивов в мейнстрим.