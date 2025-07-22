Замначальника воронежского УФСИН стал Владимир Булденко

Заместителем начальника УФСИН по Воронежской области по вопросам охраны и цифровой трансформации назначен Владимир Булденко. Об этом сообщили в ведомстве. С 2020 года господин Булденко возглавлял отдел организации службы охраны управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На новой должности господин Булденко будет отвечать за охрану исправительных учреждений региона и внедрение в них современных технологий для оптимизации деятельности. В числе его задач обновление инфраструктуры, расширение технического оснащения и реализация инновационных решений для повышения эффективности охраны и контроля.

Профессиональный стаж Владимира Булденко в уголовно-исполнительной системе составляет 25 лет. Он окончил Академию права и управления Минюста РФ (сейчас — Всероссийский государственный университет юстиции). Свою карьеру начал с работы в воспитательных подразделениях, затем служил в оперативных и охранных службах.

До него пост замначальника по вопросам охраны и цифровой трансформации в региональном УФСИН занимал Аркадий Молоканов, который обвиняется в превышении должностных полномочий. На прошлой неделе стало известно, что его дело дошло до суда.

Кабира Гасанова