Бывший замначальника воронежского УФСИН ответит в суде за превышение полномочий

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 53-летнего бывшего замначальника регионального УФСИН, который обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Материалы будут направлены в Центральный райсуд облцентра, сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Аркадии Молоканове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Молоканов

Фото: УФСИН по Воронежской области Аркадий Молоканов

Фото: УФСИН по Воронежской области

По версии следствия, с декабря 2019 года по ноябрь 2024-го замначальника привлекал сотрудников курируемых им учреждений к строительно-монтажным, ремонтно-отделочным и иным хозяйственным работам на его объектах недвижимости. Это происходило в рабочее время. По мнению следствия, это повлекло не только существенное нарушение прав и законных интересов работников, но и дискредитировало госслужбу, причинило имущественный вред в виде необоснованных выплат сотрудникам во время их отсутствия на месте службы.

Надзорное ведомство заявило в суд требования о взыскании с бывшего замначальника УФСИН причиненного ущерба и неподтвержденных доходов.

О возбуждении уголовного дела в отношении Аркадия Молоканова стало известно в декабре 2024 года. За месяц до этого в управлении прошли оперативные мероприятия.

Алина Морозова