Двоих сотрудников саровской организации обвиняют в махинациях с премиями

Уголовное дело о превышении полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) возбуждено в отношении двоих сотрудников организации в закрытом городе Сарове. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Название организации ведомство не приводит. Как полагает следствие, с 2017 по 2024 год экс-начальник научно-исследовательской лаборатории и начальник управления тематического планирования и экономики инициировали начисление подчиненным оперативной премии в повышенном размере. Затем начальник лаборатории устно требовал от сотрудников передать ему часть премий, которой он делился со вторым фигурантом.

Первого обвиняемого заключили под стражу, его подельнику избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее бывший начальник отдела научно-исследовательского комплекса в Сарове получил условный срок за мошенничество со сверхурочными.

Галина Шамберина