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Саровчанин получил условный срок за мошенничество со сверхурочными

Бывший начальник отдела научно-исследовательского комплекса в ЗАТО Саров признан виновным в мошенничестве с зарплатой по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначили два года лишения свободы условно, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году подсудимый неоднократно получал зарплату в двойном размере за работу в выходной день. При этом фактически он работу не выполнял, на рабочем месте отсутствовал, о чем его руководство не знало.

Противоправные действия фигуранта были выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ. Размер причиненного предприятию ущерба оба ведомства не уточняют.

Галина Шамберина