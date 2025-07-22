Госдума приняла закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

Правительство внесло проект поправок на рассмотрение 25 апреля. Документ вносит изменения в ст. 30 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», ст. 12 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и ст. 98 закона «Об образовании в РФ».

Предполагается, что ведомства должны будут передавать МВД также данные об обращениях в образовательные учреждения законных представителей детей-иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что поправки разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество», следует из записки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из школы в полицию и обратно».

Полина Мотызлевская