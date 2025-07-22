Sanofi покупает британскую Vicebio за $1,15 млрд

Французская биофармацевтическая компания Sanofi договорилась о приобретении британской биотехнологической компании Vicebio. Сделка оценивается в $1,15 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Vicebio разрабатывает вакцины против респираторных вирусов, используя метод, позволяющий получать более стабильные препараты, которые можно хранить без глубокой заморозки. Sanofi рассчитывает применить эту технологию для создания вакцин, которые будет проще производить, перевозить и применять.

Сделка с Vicebio должна быть закрыта в четвертом квартале.

Это не первая крупная покупка Sanofi в этом году. В июне французская компания приобрела американскую Blueprint Medicines Corporation на сумму $9,5 млрд.

Семён Тумайкин