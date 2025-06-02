Sanofi купила американскую Blueprint Medicines за $9,1 млрд

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о покупке Blueprint Medicines. Последняя специализируется на системном мастоцитозе — редком иммунологическом заболевании.

По условиям сделки Sanofi заплатит за каждую акцию американской биотехнологической компании $129 наличными. Таким образом, покупка обойдется французской компании в $9,1 млрд. А с учетом возможных бонусных выплат при достижении определенных условий сумма сделки может достичь $9,5 млрд.

Вместе с покупкой американской компании Sanofi получит права на препарат Ayvakit — единственный лекарственный препарат от мастоцитоза, получивший одобрение регуляторов США и ЕС.

Кирилл Сарханянц