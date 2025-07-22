«Башспирт» отказался производить «Пшеничную» по лицензионному договору

Как стало известно «Ъ-Уфа», АО «Башспирт» (на 100% принадлежит Башкирии) решило в одностороннем порядке с середины августа расторгнуть договор с ООО «Национальная дистрибьюторская компания» (НДК; 33,3% — у АО «Московский завод "Кристалл"»). В сентябре 2019 года стороны договорились о производстве на мощностях «Башспирта» водки «Пшеничная элитная». Пять лет назад предприятие в Башкирии заявляло о планах разливать ежегодно не менее 300 тыс. дал напитка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года «Кристалл» и его контрагент НДК заподозрили «Башспирт» в выпуске контрафактной продукции под брендом «Пшеничная премиум». Башкирская компания зарегистрировала бренд самостоятельно. Национальная дистрибьюторская компания направила «Башспирту» претензию с требованием прекратить производство водки «Пшеничная премиум» и до 1 декабря уничтожить за свой счет весь складской запас этого алкоголя.

Майя Иванова