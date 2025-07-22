Повисший на цепи якоря «Авроры» петербуржец стал фигурантом дела о хулиганстве

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в хулиганстве. По информации правоохранителей, он повис на цепи стояночного якоря судна-музея «Аврора».

Как сообщили в транспортной полиции СЗФО, нарушение закона заметили в размещенной в интернете публикации. На видео маломерное судно подошло к «Авроре». Затем 28-летний петербуржец, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, вышел на нос катера, оголив торс, перелез на цепь стояночного якоря «Авроры» и повис на ней.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Экстремала задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теплоход и катер столкнулись у Елагина моста из-за неудачного маневра.

Татьяна Титаева