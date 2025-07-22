Молодоженам в Томской области начали выдавать сертификаты на оценку здоровья
Подарочный сертификат на комплексное обследование репродуктивного здоровья начали получать пары, зарегистрировавшие брак в Томской области. Об этом сообщил Telegram-канал департамент здравоохранения региона. Обследования будет проводить Областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко.
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«Забота о здоровье — фундамент крепкой семьи, а осознанное планирование — залог счастливого родительства. Сертификат позволит молодым семьям позаботиться о репродуктивном здоровье»,— приводятся в сообщении слова начальника департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова.
В рамках обследования предусмотрены «консультации ведущих специалистов, современные методы диагностики и индивидуальные рекомендации», отметили в ведомстве.