Молодоженам в Томской области начали выдавать сертификаты на оценку здоровья

Подарочный сертификат на комплексное обследование репродуктивного здоровья начали получать пары, зарегистрировавшие брак в Томской области. Об этом сообщил Telegram-канал департамент здравоохранения региона. Обследования будет проводить Областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Забота о здоровье — фундамент крепкой семьи, а осознанное планирование — залог счастливого родительства. Сертификат позволит молодым семьям позаботиться о репродуктивном здоровье»,— приводятся в сообщении слова начальника департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова.

В рамках обследования предусмотрены «консультации ведущих специалистов, современные методы диагностики и индивидуальные рекомендации», отметили в ведомстве.

Михаил Кичанов