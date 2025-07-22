Суд утвердил штраф «Южуралзолоту» 400 тыс. руб. за вред экологии

Советский районный суд Челябинска оставил в силе решение Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в размере 400 тыс. руб. для ПАО «Южуралзолота» (ЮГК). Предприятию назначили административное наказание за вред экологии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора в 2024 году посещали ЮКГ с внеплановой проверкой. Они выявили нарушения в инвентаризации, хранении, учете образования отходов, в проектной документации. Надзор уличил администрацию в неуплате взноса за негативное воздействие на природу, а также в возведении объектов с нарушением законодательства. Ведомство назначило административный штраф 400 тыс. руб. для ЮГК. Предприятие не согласилось с такими мерами и обратилось в суд.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ЮГК сотрудники ФСБ России провели обыски. Директор Светлинского горно-обогатительного комбината Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрий Бендик были заподозрены в нарушении правил охраны окружающей среды промышленным предприятием (ст. 246 УК РФ) и порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Предварительная сумма экологического ущерба, причиненного структурами компании «Южуралзолото», составила примерно 6 млрд руб.