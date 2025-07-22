В новом приказе, зарегистрированном в Минюсте РФ 17 июля, сохранены понятия «родной язык» и «родная литература». Об этом рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Понятие «родной язык» сохранили после жалоб депутатов Татарстана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Понятие «родной язык» сохранили после жалоб депутатов Татарстана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Хадиуллин также отметил, что министерство сейчас прорабатывает вопрос о сохранении часов обучения родному языку.

«Беспокоиться о том, что родного языка не будет, не стоит. Что касается сокращения уроков родного языка, то по этому вопросу мы сейчас ведем работу. Думаю, результаты будут», — сообщил Ильсур Хадиуллин.

Ранее Минобрнауки Татарстана обратилось к Министерству просвещения России с просьбой сохранить уроки родного языка в школах республики. Против сокращения количества часов изучения родного языка также высказались депутаты Госсовета Татарстана.

Диана Соловьёва