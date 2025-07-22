Universal Music проведет размещение акций в США

Крупнейшая звукозаписывающая компания мира Universal Music Group (UMG) сообщила, что конфиденциально подала заявку в Комиссию по биржам и ценным бумагам США на размещение своих акций на американской бирже. Компания не раскрыла, какую сумму планирует привлечь в ходе размещения. При этом в заявлении говорится, что UMG разместит в США акции, принадлежащие нынешним инвесторам, сама же компания не получит доходов от размещения.

После заявления акции UMG — в 2021 году компания уже провела IPO на Амстердамской бирже — выросли на 2,1%.

Капитализация UMG оценивается в €50,6 млрд, с начала года ее акции подорожали почти на 12%. Компания представляет таких звезд мирового шоу-бизнеса, как Канье Уэст, Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Лана Дель Рей, Майли Сайрус, владеет правами на музыку ABBA, The Cure, Nirvana, Beastie Boys, Фрэнка Синатры, Криса Корнелла и др. Объявление о листинге в США — часть договоренности с одним из инвесторов UMG, американским хедж-фондом Pershing Square миллиардера Билла Экмана, о чем было объявлено в январе. Pershing Square, которому принадлежит доля в компании на $3,3 млрд, собирается продать в ходе размещения акции минимум на $500 млн.

Яна Рождественская