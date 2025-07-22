Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает характеристиках последовательного гибрида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Autohome Фото: Autohome

В Китае компания Chery представила новый кроссовер Fulwin X3L. Эта премьера любопытна не только тем, что со временем эта модель может появиться на российском рынке, но и тем, что она еще раз демонстрирует: будущее все же не за чистыми электромобилями, а за последовательными гибридами. Впрочем, обо всем по порядку.

Весной позапрошлого года на Шанхайском автосалоне дебютировала новая автомобильная марка iCar. Это были внедорожники столь модных последние годы квадратных брутальных форм. Однако же привод у них был исключительно электрическим, что ставило под сомнение их использование по прямому назначению, то есть штурму бездорожья в удаленных от зарядных станций местах. На стенде тогда стояли две модели. Маленький iCar V23, настоящая «милашка», с которой все фотографировались, чем-то напоминавшая игрушечную копию классического Defender. Вторая модель была побольше и посерьезнее — iCar 03, а позже появилась ее растянутая версия — iCar 03T.

Так вот, представленный Fulwin X3L — это, по сути, переименованный iCar 03T, но только не электромобиль, а последовательный гибрид. Колеса по-прежнему вращают электромоторы, но для выработки электричества под капот помещен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который крутит генератор для выработки тока. За счет этого машина стала практически автономной. Нет возможности припасть к розетке — просто заливаешь бензин, хоть на АЗС, хоть из канистры, и без опаски застрять где-то в глуши с полностью севшей батареей. Пользуешься и полным приводом, и внушительным дорожным просветом в 225 мм, и отличной геометрической проходимостью.

Пару месяцев назад было объявлено, что в 2026 году автомобили iCar официально появятся на российском рынке под брендом iCaur. Причем это будут как электромобили, так и последовательные гибриды. Так что очень может быть, что дебютировавший в Китае Fulwin X3L — это наш завтрашний бестселлер.

Дмитрий Гронский