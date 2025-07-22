IT-специалистам дали рекомендации по подаче заявок на отсрочку от армии

В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. Минцифры дало рекомендации по подаче заявок.

В ведомстве советуют сотрудникам аккредитованных IT-компиний:

тщательно проверять данные о себе (военкомат, компания, ИНН, вуз, номер диплома и т.д.);

убедиться, что отдел кадров передал сведения в Минцифры;

сохранить свой номер заявления на «Госуслугах».

Отсрочка предоставляется профильным специалистам в возрасте 18-30 лет, проработавшим в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за предыдущий год либо устроившимся на работу в течение года после окончания учебы. Заявление можно подать до 6 августа на «Госуслугах». Сроки отличаются для граждан, состоящих на воинском учете в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

До 11 августа работодатель должен подтвердить данные и направить их в Минцифры. Если сотрудник не отправит сведения сам, его может внести в списки на отсрочку организация. Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

Минцифры разработало проект постановления, в котором расширяется перечень IT-специальностей, по которым можно претендовать на отсрочку от армии. В список добавлены магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».