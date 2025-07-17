Минцифры предложило расширить механизм отсрочки для IT-специалистов

Перечень IT-специальностей, по которым можно претендовать на отсрочку от армии, расширится. Об этом сообщил Telegram-канал Минцифры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В список новых специальностей для получения отсрочки добавлены магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».

Также IT-отсрочку со следующего года можно будет получить еще до выдачи диплома. Например, если обучение официально закончилось в январе, а диплом вручается позднее, когда списки Минцифры на отсрочку от весеннего призыва уже сформированы.

Помимо этого, министерство обязало IT-компании, аккредитованные на получение сотрудниками отсрочки, указывать сведения о должностях специалистов. Айтишникам с иностранными дипломами нужно будет предоставлять основания для их признания в России.

В Минцифры пояснили, что программа IT-отсрочек позволяет сохранять квалифицированные кадры в отрасли и тем самым поддерживать развитие цифровой экономики страны.