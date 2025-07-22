Расстаться в большом долгу

Дума Томска седьмого созыва на своем последнем заседании увеличила почти на 2 млрд руб. дефицит городского бюджета 2025 года. В результате размер муниципального долга достигнет 60% от объема собственных доходов. Причиной роста расходов стали требования возмещений от горожан при изъятии у них жилья в домах, признанных аварийными. Депутаты пришли к выводу, что выбора у томских властей в данном случае нет, а мэр Дмитрий Махиня высказал надежду на возобновление в 2026 году федерального финансирования расселения аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост числа исполнительных листов о компенсации за изъятое жилье заставил власти Томска поднять планку муниципального долга

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Рост числа исполнительных листов о компенсации за изъятое жилье заставил власти Томска поднять планку муниципального долга

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одним из последних решений томской гордумы седьмого созыва, избранной в 2020 году, стало утверждение поправок в муниципальный бюджет 2025 года. Заключительная сессия нынешнего созыва состоялась 22 июля. Согласно корректировке, предложенной мэрией, расходы должны вырасти с 25,23 млрд до 27,15 млрд руб. Дефицит бюджета при этом увеличивается с 2,32 млрд до 4,22 млрд руб.

Как пояснила депутатам вице-мэр — начальник департамента финансов Анна Мальсагова, увеличение расходов вызвано поступлением большого количества исполнительных листов для выплат горожанам за изымаемые у них жилые помещения в домах, признанных аварийными. «В настоящее время сумма принятых и подлежащих оплате в текущем году судебных актов по расселению аварийного жилья составляет 2,58 млрд рублей… Расчетная сумма общей дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на их исполнение в 2025 году составит 1,91 млрд руб., при этом в настоящее время на указанные цели предусмотрены бюджетные ассигнования в бюджете города Томска в сумме 1,8 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения. Запланированный рост расходов предоставит властям возможность обеспечить жилищные права более 800 томичей.

В мае 2025 года, отчитываясь о работе в 2024 году, мэр Дмитрий Махиня сообщал о том, что в рамках профильного нацпроекта и за счет средств муниципального и областного бюджетов в Томске из аварийного жилья было расселено более 1 тыс. помещений общей площадью почти 40 тыс. кв. м. Там проживало более 2 тыс. человек. Из бюджетов всех уровней было направлено более 3 млрд руб.

«Рекордный объем исков, предъявленных к муниципальному образованию “город Томск”, был вызван той ситуацией, что в этом году у нас отсутствуют федеральные деньги из Фонда развития территорий (ФРТ). Отсутствуют они не по нашей вине. Город Томск все поставленные перед нами задачи перевыполнил по расселению прошлого года. Но не все муниципальные районы (Томской области.— «Ъ») выполнили. В этом случае федеральное финансирование не приходит»,— рассказал принявший участие в сессии мэр Дмитрий Махиня. В результате, в 2025 году выплаты идут не из средств ФРТ, а из городского бюджета.

По данным госпожи Мальсаговой, покрытие дефицита приведет к изменению верхнего предела муниципального долга. На 1 января 2026 года он достигнет 7,84 млрд руб. или примерно 60% от суммы собственных доходов бюджета. Расходы на погашение процентов по долгу составят 1,3 млрд руб. в год.

Отвечая на вопросы депутатов, вице-мэр добавила, что мэрия ежемесячно обращается к областной администрации с просьбой о дополнительной финансовой помощи. Но власти региона готовы направить 125 млн руб. только при условии софинансирования муниципалитета в соотношении 50/50.

С предложением мэрии о повышении расходов бюджета согласились не все депутаты. Представитель «Яблока» Василий Еремин назвал его «апофеозом падения “Единой России”».

«Мы не можем проголосовать против, потому что важно расселить людей, это их право, они много лет страдают… Мы не можем и проголосовать за, потому что в этом случае у нас будет огромная нагрузка на бюджет»,— объяснил позицию фракции «Новых людей» ее председатель Александр Цин-Дэ-Шань.

По его словам, предложенный рост дефицита и долга не решит проблему, поскольку объем требований в дальнейшем будет нарастать. В мэрии сумму требований по подобным исполнительным листам в 2026 году оценивают в 2,6-2,7 млрд руб.

Но большинство участников заседания пришли к выводу, что другого выхода у властей Томска нет. «Конечно, это категорически неприемлемо в том случае, если бы это не касалось жителей»,— оценил инициативу мэрии независимый депутат Игорь Лютаев. О безальтернативности предложенного финансового решения заявил и Максим Резников, возглавляющий фракцию единороссов. В итоге, поправки в бюджет были одобрены большинством голосов.

По прогнозу главы города, финансирование расселения аварийного жилья из средств ФРТ в Томске будет возобновлено. «Поэтому у нас задача достаточно краткосрочная. Нам надо именно справиться с этим оставшимся полугодием»,— отметил господин Махиня, предположив, что финансовая ситуация должна измениться в январе 2026 года.

Оценить верность его прогноза предстоит уже новому составу гордумы. Он будет выбран в сентябре.

Валерий Лавский