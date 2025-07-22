Ижевская сеть баров «Дядя Арчи» откроет новое заведение в центре Перми, пишет «Ъ-Прикамье». Заведение рассчитано примерно на 200 гостей. Открытие состоится в ближайшее время, точная дата не определена. Пермский бар будет запущен самостоятельно, без использования франшизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Сеть «Дядя Арчи», основанная в 2022 году, насчитывает четыре заведения в Ижевске. По данным «РБК Компании», торговой маркой «Дядя Арчи Beer Bistro & Shop» (зарегистрирована 9 июля 2024 года) владеет московское ООО «Эстетика+». Предприятие работает в отрасли ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Выручка «Эстетики+» в 2024 году составила 198 млн руб., что на 151,2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за указанный период увеличилась на 23,4%, до 7,6 млн руб.