В центре Перми откроется бар ижевской сети «Дядя Арчи»

В Пермь заходит ижевская сеть баров «Дядя Арчи», заведение запустят по адресу: Комсомольский проспект, 36. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на сеть «Дядя Арчи», пермский бар будет рассчитан примерно на 200 гостей. Заведение в Прикамье компания запускает самостоятельно, не по франшизе, дата открытия пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Как указано в группе сети «Дядя Арчи» в соцсети «ВКонтакте», в Ижевске работает четыре заведения. Сеть была основана в 2022 году.

Помещение на Комсомольском проспекте, 36, известно тем, что ранее оно принадлежало парфюмерной сети «Золотое яблоко». Два этажа площадью 1,4 тыс. кв. м в жилом доме контролировались структурой сети — инвестиционной компанией «Джи Эй Групп». Там планировалось открыть фирменный магазин, но потом недвижимость выставили на продажу. В конце 2024 года помещение на Комсомольском проспекте, 36, площадью 707 кв. м перешло в собственность ООО «ФД-Менеджмент», принадлежавшего пермским девелоперам Владимиру Семенову и Валерию Бирюкову. Второе помещение, площадью 737 кв. м, также расположенное в этом доме, оставалось в собственности ООО «Инвестиционная компания “Джи Эй Групп”».