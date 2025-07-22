Разработчик ChatGPT будет сотрудничать с правительством Британии

OpenAI объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с правительством Великобритании. Оно предусматривает возможное использование технологий ИИ от американской компании в судебной и образовательной системах, а также в сферах обороны и безопасности. Кроме того, разработчик ChatGPT может расширить свой офис в Лондоне, открытый в 2023 году.

«Искусственный интеллект будет играть ключевую роль в тех изменениях, которые нам нужны по всей стране, будь то реформирование Национальной службы здравоохранения, устранение барьеров для получения новых возможностей или стимулирование экономического роста»,— говорится в заявлении министра по делам технологий Великобритании Питера Кайла.

Ранее британское правительство заключило соглашение о партнерстве еще c одним технологическим гигантом США — Google.

Кирилл Сарханянц