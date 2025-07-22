Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп решил вывести страну из ЮНЕСКО из-за «антиамериканских и антиизраильских настроений» организации. Решение было принято по итогу проверки целесообразности дальнейшего участия Соединенных Штатов в работе структуры ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО: организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре», — сообщила New York Post заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

4 февраля Дональд Трамп подписал указ о пересмотре членства США в ЮНЕСКО. В документе утверждалось, что некоторые агентства и учреждения ООН отошли от глобальной цели — содействие международному миру — и действуют вопреки интересам США, пропагандируя антисемитизм. ЮНЕСКО, как считает президент США, последние десять лет демонстрировала антиизраильские настроения и не смогла решить проблемы, связанные с растущей задолженностью.

США уже дважды выходили из ЮНЕСКО: в 1984 году по решению 40-го президента Рональда Рейгана, а затем в 2017-м по инициативе Дональда Трампа. В 2023 году 46-й американский президент Джо Байден решил восстановить членство США в ЮНЕСКО, в том числе чтобы сдержать рост влияния Китая.

Лусине Баласян