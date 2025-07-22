С начала года цены в Липецкой области выросли на 4,1%

Цены на товары и услуги в Липецкой области с начала 2025 года выросли на 4,1%. Индекс потребительских цен за июнь 2025 года составил 100,14%. Такие данные опубликовал «Липецкстат».

В июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го цены на продовольственные товары были выше на 4,9%.

За месяц продукты питания подорожали на 0,05%. На 1% выросли в цене мороженое, сыры, колбасы, фруктово-ягодные и овощные консервы, кондитерские изделия, мясо, рыба, соль, соус, специи, концентраты, а также общественное питание и алкогольные напитки. На 2% — мясо птицы, мясные субпродукты, безалкогольные напитки. На 3% — мясные консервы, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия.

В то же время на 9% подешевели яйца, на 4% — сахар, фрукты и овощи, на 3% — крупы и бобовые, на 2% — молоко, на 1% — сливочное и подсолнечное масло.

Непродовольственные товары в первой половине 2025 года подорожали на 2,18%.

В июне товары этой группы подешевели на 0,16%. На 4% снизились цены на шины для легкового автомобиля, на 3% — на инструменты, оборудование и предметы садоводства, на 2% — на ювелирные изделия, на 1% — на парфюмерию, средства связи, газовое моторное топливо, бумагу, стеклянную посуду, электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры.

При этом спички подорожали на 3%, товары для животных и печатные издания — на 2%, моющие и чистящие средства — на 1%, медицинские товары, автомобильный бензин — на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги за первые шесть месяцев 2025 года поднялись на 5,4%.

В июне цены и тарифы на услуги в целом выросли на 0,7%. Экскурсии подорожали на 10%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, проезд в городском автобусе — на 5%, на городском электротранспорте — на 7%, проезд в междугороднем автобусе и плата за простую посылку — на 2%, сотовая связь и страхование — на 1%.

В то же время стоимость услуг физической культуры и проезда в поездах дальнего следования снизилась на 2%. На 1% подешевел потребительский кредит.

В Воронежской области цены на товары и услуги с начала 2025 года выросли на 3,5%.

Юрий Голубь