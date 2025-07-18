С начала года потребительские цены в Воронежской области выросли на 3,5%

Цены на товары и услуги в Воронежской области с начала 2025 года выросли на 3,5%. Рост за аналогичный период прошлого года равнялся 3%. Индекс потребительских цен за июнь 2025 года составил 100,2% — на 0,4 процентного пункта ниже, чем в июне 2024-го. Такие данные опубликовал «Воронежстат».

В июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го цены на продовольственные товары были выше на 4,5%. За тот же период прошлого года они поднялись на 2,3%.

В июне продукты питания подорожали на 0,5%. Максимально подорожала морковь (на 32,8%). На 3,6–8,9% выросли в цене яблоки, столовая свекла, какао, мясной фарш, охлажденные и мороженые куры. Одновременно на 3,4–15,7% снизились цены на куриные яйца, белокочанную капусту, свежие помидоры, огурцы, перец, репчатый лук и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Непродовольственные товары в первой половине 2025 года подорожали на 1,6% — в 2024-м аналогичный показатель равнялся 2,3%.

В июне товары этой группы подешевели на 0,2%. На 4,3–6,6% упали в цене смарт-часы, роботы-пылесосы, смартфоны, напольные пылесосы, флеш-накопители, ноутбуки, планшетные компьютеры, зубные щетки, гели для душа, женские модельные туфли из натуральной кожи. Одновременно на 3,7–10,6% подорожали зубные пасты, кремы для лица, стиральные порошки, кухонные полотенца, комплекты постельного белья.

Из медицинских товаров на 3,5–8,5% подорожали левомеколь, гепариновая мазь, метилурацил, перекись водорода, канефрон и лизобакт. В то же время нафазолин, ибупрофен, меновазин и отечественный анальгин подешевели на 2,4–5,8%.

Цены и тарифы на услуги за первые шесть месяцев 2025 года поднялись на 4%. В тот же период 2024-го рост составил 4,8%.

В июне цены и тарифы на услуги в целом выросли на 0,2%. На 4,4% подорожало изготовление фотографий на документы, на 5,1% — проживание в трехзвездных гостиницах, на 10,4–15,8% — поездки в страны Юго-Восточной Азии, Закавказья, на Черноморское побережье России, экскурсионные туры по России, билеты в музеи и на выставки. Одновременно на 0,9–4,1% подешевели отдых в Турции, проезд в купейных и сидячих вагонах в поездах дальнего следования, потребительские кредиты.

Накануне министерство тарифного регулирования Воронежской области утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорт. Его стоимость составит от 25 руб. до 40 руб. в зависимости от формы оплаты и маршрута.

Юрий Голубь