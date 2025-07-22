Госдума одобрила выход России из Рамсарской конвенции

Госдума приняла закон о денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. За выход России из конвенции проголосовали все 416 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Конвенция о водно-болотных угодьях была принята в 1971 году в Рамсаре (Иран) для защиты водоплавающих перелетных птиц. СССР ратифицировал документ в 1977 году, а Россия сохранила членство как правопреемница. Под защитой конвенции в России находятся 16 заповедников, один нацпарк, 10 федеральных и 22 региональных заказника, один природный парк и 24 памятника природы.

В конвенции участвуют 172 государства. В ноябре 2022 года страны-участницы подписали резолюцию о «разрушительном воздействии агрессии РФ на экологическую ситуацию на Украине». После этого МИД заявил о необходимости выхода России из конвенции. Против такого решения выступили экологи. В июне 2023 года экспертный совет по заповедному делу обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой сохранить членство РФ в соглашении, так как оно направлено на сохранение уникальных экосистем страны. Обращение подписали более 30 ученых и экологов, включая трех членов-корреспондентов РАН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Болота не отпускают».

Полина Мотызлевская