В суд направлено дело экс-мэра Тулуна, обвиняемого в халатности и растрате

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Тулуна (Иркутская область) Юрия Карих, обвиняемого в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Карих

Фото: Администрация города Тулуна Юрий Карих

Фото: Администрация города Тулуна

По версии следствия, с 2014-го по 2023 год чиновник не принял мер по расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития. Кроме того, считают правоохранители, в 2020 году Юрий Карих включил в реестр пострадавших от наводнения в 2019 году жильцов 11 домов, которые в действительности не пострадали от стихии. В результате им незаконно предоставили право на жилые помещения из государственного жилищного фонда. При этом местные жители, чьи дома пострадали в результате подъема грунтовых вод, не смогли получить жилье.

Также глава города с 2020-го по 2022 годы оформил на аффилированных лиц право собственности на муниципальный земельный участок. Ущерб администрации Тулуна следствие оценивает в 1,2 млн руб. Помимо этого, в 2022 году мэр незаконно предоставил земельный участок своему сыну, причинив ущерб в размере 412 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», Юрия Карих, возглавлявшего Тулун с 2010 года, задержали в октябре 2023 года. В марте 2024-го Тулунский горсуд принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Александра Стрелкова