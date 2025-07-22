19-летний шотландский хоккеист погиб, выпав с балкона отеля на Ибице

Шотландский хоккеист Гэри Келли скончался в 19-летнем возрасте, выпав с балкона отеля Ibiza Rocks в Сан-Антонио. Об этом сообщает газета Daily Record.

Прибывшая в отель бригада скорой помощи не смогла спасти хоккеиста. По словам представителей гражданской гвардии Испании, смерть Келли стала результатом несчастного случая.

Две недели назад в этой же гостинице при схожих обстоятельствах погиб 26-летний шотландец Эван Томпсон. Представители Ibiza Rocks заявили, что «в связи с трагическими событиями» проведение развлекательных мероприятий на территории отеля временно приостановлено.

19-летний Гэри Келли представлял клуб «Данди Старс» из Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) — главного дивизиона страны. В прошедшем сезоне он провел 13 матчей, в которых набрал 17 очков (10 голов+7 результативных передач). Пресс-служба «Данди Старс» сообщила, что вся команда «опустошена известием о трагической кончине» Келли.

Таисия Орлова