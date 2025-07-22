«Южный парк» продлили еще на пять сезонов

Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили новое соглашение с Paramount. Об этом сообщает Los Angeles Times. Сделка предусматривает продление сериала еще на пять лет, то есть до 2032 года, а также выход как минимум десяти эпизодов каждый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: southparkstudios Фото: southparkstudios

«Южный парк» — второй по продолжительности анимационный сериал в истории американского телевидения, уступающий только «Симпсонам». Он начал выходить в эфир с 1997 года на телеканале Comedy Central (принадлежит Paramount Global). В 2019 году предыдущее руководство Paramount продало лицензию на показ «Южного парка» стриминговому сервису HBO Max. Это соглашение истекло в конце июня этого года.

Нынешнее лицензионное соглашение Paramount с создателями «Южного парка» действует до 2027 года. Премьера нового, 27-го сезона шоу должна была состояться еще в начале июля, однако ее отложили из-за возникших разногласий между создателями сериала, Paramount и Skydance. Последняя договорилась в июле 2024 года о покупке Paramount Global за $28 млрд и сейчас работает над закрытием сделки. Еще до этой сделки Paramount намеревалась подписать новое соглашение с создателями «Южного парка» — на десять лет с выплатой $3 млрд за лицензионные права в течение всего этого периода. Однако руководство Skydance выступило против, сочтя цену завышенной и настаивая на подписании контракта на пять лет вместо десяти. Переговоры между тремя сторонами длились больше месяца и завершились только на выходных, утверждают источники Los Angeles Times.

Кирилл Сарханянц